Эффектные трюки и падения. В Миассе прошли соревнования среди фристайлистов и сноубордистов

Фото: Анна Адианова

В Миассе в выходные состоялись Russian Freestyle Games. Российские и иностранные райдеры сразились за звание сильнейшего на склонах «Солнечной долины». Журналист «Челябинского эха» Анна Адианова побывала там в субботу, 24 марта, и посмотрела на зрелищные прыжки, эффектные трюки и падения фристайлистов.

В соревнованиях приняли участие 12 сноубордистов, 12 лыжников и шесть лыжниц. У всех было по три попытки, чтобы удивить зрителей и судей сложными трюками во время прыжков.

Сначала на старт вышли лыжницы. Они соревновались в дисциплине биг-эйр. Первое место заняла Лана Прусакова, серебро судьи отдали Анастасии Таталиной, а бронзу — Анастасии Сибиченковой.

Затем начались соревнования среди сноубордистов. Победу одержал Владислав Хадарин. Второе место занял Алексей Соболев, третье — Антон Мамаев. Победитель и призеры в феврале принимали участие в Олимпийских играх в Пхенчхане.

Последними на старт вышли лыжники. В мужском зачете по фристайлу в дисциплине биг-эйр золото досталось Атте Хейккила из Финляндии. Второе и третье место заняли российские спортсмены — Дмитрий Макаров и Григорий Фузеев.

Победителям и призерам соревнований вручили памятные кубки и денежные чеки. По аплодисментам и шумовой поддержке зрителей организаторы выбрали лучшего спортсмена. Приз зрительских симпатий достался финну Атте Хейккилу.

На пресс-конференции Олег Сиротин рассказал, как канадец и швейцарец делили корону, которую получили за лучшие результаты на этапах кубка мира по ски-кроссу в Миассе в начале марта. «Корону забрал канадец. Он сказал: «Мне дальше лететь». Мы сделали еще одну корону для швейцарца. В ближайшее время ее доставят спортсмену в Швейцарию».

Кроме того, Олег Сиротин сообщил, что Russian Freestyle Games планируют проводить каждый год. В 2018 году мероприятие посетили около 1,5 тыс. человек.

Фото: Анна Адианова

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