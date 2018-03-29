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30.03.2018 г. | 08:56Говорим о городской власти, ее отношениях с жителями и шансах Челябинска совершить новый рывок в развитииГости эфира: Довженко Дмитрий
65 тыс. жалоб поступило за 2017 год на работу медучреждений
29.03.2018 г. 15:53
Страховые представители будут консультировать пациентов во всех поликлиниках и больницах Челябинской области. За прошлый год сотрудники страховых компаний приняли 65 тыс. жалоб от южноуральцев. Более половины обращений специалисты уже решили по телефону.
Кроме устных, страховщики приняли 1300 письменных обращений, по которым провели более 2 тыс. экспертиз.
«Каждый житель Челябинской области должен знать, что в случае возникновения вопроса или проблемы, связанной с получением бесплатной медицинской помощи, он может всегда обратиться к своему страховому представителю и получить квалифицированную консультацию и всю необходимую помощь», — сообщила директор территориального ФОМС Челябинской области Ирина Михалевская.
На территории региона работает единый бесплатный номер в сфере ОМС, номера страховых медицинских организаций указаны в полисах ОМС.
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Фото с сайта www.amur.fas.gov.ru
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