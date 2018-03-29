Рекламу «лучшей» в Челябинской области воды признали незаконной

Фото с сайта Vodainfo.com

Челябинское УФАС России привлекло производителя бутилированной воды с лозунгом «Потому что лучшая» к административной ответственности.

Баннеры с заявлением о превосходстве «Люкс Воды» над водой других марок распространялись в Челябинске, Копейске, Коркино и Еманжелинске.

В рекламе содержалась ссылка на проведенное маркетинговое исследование, согласно которому продукция признана лидером на Урале только по двум критериям – объем продаж и вкус. При этом в исследовании по последнему критерию участвовали только беременные женщины, матери детей до 10 лет и спортсмены.

Однако рекламный лозунг «Потому что лучшая» может сформировать у потребителей впечатление, что «Люкс Вода» обладает преимуществами перед продукцией конкурентов в целом, посчитали в УФАС.

Челябинское УФАС России выдало предписание о запрете подобной рекламы. Производителя оштрафуют.

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Фото с сайта Vodainfo.com

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