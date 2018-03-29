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30.03.2018 г. | 08:56Говорим о городской власти, ее отношениях с жителями и шансах Челябинска совершить новый рывок в развитииГости эфира: Довженко Дмитрий
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В больнице Челябинска скончалась школьница, которую две недели назад сбила маршрутка
29.03.2018 г. 15:30
Скончалась 15-летняя девочка, попавшая под колеса маршрутки на ЧТЗ.
ДТП произошло в 21:10 на пересечении улиц Горького и Карпенко. Водитель маршрутки №91 на «зебре» сбил школьницу, которая переходила дорогу. В результате ДТП подростка госпитализировали. Как сообщил Znak.com друг семьи, девочка почти две недели пролежала в коме и скончалась в четверг, 29 марта, не приходя в сознание.
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