150 человек эвакуированы из ЮУрГУ из-за задымления

Фото с сайта 31tv.ru

Задымление произошло в четверг, 29 марта, в главном корпусе Южно-Уральского госуниверситета.

Как сообщили корреспонденту «Челябинского эха» в пресс-центре управления МЧС по Челябинской области, произошло короткое замыкание в электродвигателе системы вентиляции.

150 человек самостоятельно покинули помещения вуза. Открытого огня не было. На месте работают пожарные расчеты. Огнеборцы проветривают помещения.

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Фото с сайта 31tv.ru

Все новости за 29.03.2018 г.»