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28.03.2018 г. | 11:25Гости эфира: Суслина Светлана, Дорожкин Эдуард, Григорьев Александр
150 человек эвакуированы из ЮУрГУ из-за задымления
29.03.2018 г. 09:35
Фото с сайта 31tv.ru
Задымление произошло в четверг, 29 марта, в главном корпусе Южно-Уральского госуниверситета.
Как сообщили корреспонденту «Челябинского эха» в пресс-центре управления МЧС по Челябинской области, произошло короткое замыкание в электродвигателе системы вентиляции.
150 человек самостоятельно покинули помещения вуза. Открытого огня не было. На месте работают пожарные расчеты. Огнеборцы проветривают помещения.
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Фото с сайта 31tv.ru
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