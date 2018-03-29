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28.03.2018 г. | 11:25Гости эфира: Суслина Светлана, Дорожкин Эдуард, Григорьев Александр
К юниорскому чемпионату мира по хоккею выпустят 5 тыс. почтовых открыток с талисманом турнира
29.03.2018 г. 09:18
Источник: Пресс-служба челябинского филиала «Почты России»
В южноуральских почтовых отделениях появятся специальные почтовые карточки, посвященные чемпионату мира по хоккею среди юниоров.
На открытках изображены логотип турнира и талисман соревнований — бурый медведь. Карточки поступят в отделения связи Челябинска и Магнитогорска в ближайшее время. Кроме того, их можно будет подписать и отправить прямо из ледовой арены.
Всего организаторы планируют выпустить 5 тыс. карточек. Чемпионат мира по хоккею среди юниоров будет проходить в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля.
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