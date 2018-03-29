К юниорскому чемпионату мира по хоккею выпустят 5 тыс. почтовых открыток с талисманом турнира

Источник: Пресс-служба челябинского филиала «Почты России»

В южноуральских почтовых отделениях появятся специальные почтовые карточки, посвященные чемпионату мира по хоккею среди юниоров.

На открытках изображены логотип турнира и талисман соревнований — бурый медведь. Карточки поступят в отделения связи Челябинска и Магнитогорска в ближайшее время. Кроме того, их можно будет подписать и отправить прямо из ледовой арены.

Всего организаторы планируют выпустить 5 тыс. карточек. Чемпионат мира по хоккею среди юниоров будет проходить в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 29.03.2018 г.»