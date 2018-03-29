Экс-глава минсоца Челябинской области получил условный срок за растрату 38 млн бюджетных рублей

Фото с сайта 74.мвд.рф

Суд вынес приговор бывшему министру соцотношений региона Олегу Бехтереву.

Экс-чиновника признали виновным в растрате, а директору коммерческой фирмы, которая помогала Олегу Бехтереву, вменили пособничество в растрате.

Установлено, что в период с декабря 2013 года по февраль 2014 года Бехтерев при пособничестве женщины-предпринимателя допустил растрату бюджетных средств в сумме более 38 млн рублей при заключении государственных контрактов по завышенной стоимости.

Олег Бехтерев получил шесть лет лишения свободы условно, соучастница преступления — пять лет также условно. Суд назначил им и штрафы. Бывшему чиновнику — 900 тыс. рублей, предпринимателю — 800 тыс. рублей, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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