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28.03.2018 г. | 11:25Гости эфира: Суслина Светлана, Дорожкин Эдуард, Григорьев Александр
Экс-глава минсоца Челябинской области получил условный срок за растрату 38 млн бюджетных рублей
29.03.2018 г. 09:11
Суд вынес приговор бывшему министру соцотношений региона Олегу Бехтереву.
Экс-чиновника признали виновным в растрате, а директору коммерческой фирмы, которая помогала Олегу Бехтереву, вменили пособничество в растрате.
Установлено, что в период с декабря 2013 года по февраль 2014 года Бехтерев при пособничестве женщины-предпринимателя допустил растрату бюджетных средств в сумме более 38 млн рублей при заключении государственных контрактов по завышенной стоимости.
Олег Бехтерев получил шесть лет лишения свободы условно, соучастница преступления — пять лет также условно. Суд назначил им и штрафы. Бывшему чиновнику — 900 тыс. рублей, предпринимателю — 800 тыс. рублей, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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