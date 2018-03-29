В Челябинске из-за выпавшего куска рельсов остановилось движение трамваев

Фото с сайта chelget.ru

Неисправность на путях стала причиной остановки трамваев в четверг, 29 марта. Это произошло в 07:10 на Ленинградском мосту. Движение трамваев в сторону Теплотехнического института было остановлено.

«Водители не рискуют ехать по участку, на котором отсутствует кусок рельса, чтобы не брать на себя ответственность в случае схода вагона», — пишут очевидцы в группе «Подслушано Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

К 8:00 движение восстановили. Кроме того, в четверг утром оборвались провода на трамвайной остановке «завод им Колющенко», а на перекрестке улиц Свободы и Тимирязева лопнул троллейбусный провод. Причиной, вероятно, стало налипание снега на провода. Синоптики прогнозировали на четверг мокрый снег, сильный ветер и гололедицу.

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Фото с сайта chelget.ru

Все новости за 29.03.2018 г.»