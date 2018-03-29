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28.03.2018 г. | 11:25Гости эфира: Суслина Светлана, Дорожкин Эдуард, Григорьев Александр
Ресторан McDonald’s горел в Челябинске в среду
29.03.2018 г. 09:02
Пожар в заведении общепита на Кировке произошел вечером 28 марта.
К месту вызова по повышенному номеру сложности были направлены пожарно-спасательные подразделения. Они были в ресторане через четыре минуты. Обнаружили, что на втором этаже здания в корзине тлеет мусор. Пожарные ликвидировали возгорание. Позже выяснилось, что посетители заведения до их прибытия эвакуировались сами.
Фото с сайта 31tv.ru
Как сообщили в управлении МЧС по Челябинской области, пожарная сигнализация при возгорании сработала. Персонал действовал грамотно, в том числе помогал людям выходить из помещений и пытался потушить огонь.
Во время пожара никто не пострадал. Причины ЧП сейчас устанавливают специалисты отдела дознания.
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