Ресторан McDonald’s горел в Челябинске в среду

Фото с сайта 31tv.ru

Пожар в заведении общепита на Кировке произошел вечером 28 марта.

К месту вызова по повышенному номеру сложности были направлены пожарно-спасательные подразделения. Они были в ресторане через четыре минуты. Обнаружили, что на втором этаже здания в корзине тлеет мусор. Пожарные ликвидировали возгорание. Позже выяснилось, что посетители заведения до их прибытия эвакуировались сами.

Фото с сайта 31tv.ru





Как сообщили в управлении МЧС по Челябинской области, пожарная сигнализация при возгорании сработала. Персонал действовал грамотно, в том числе помогал людям выходить из помещений и пытался потушить огонь.

Во время пожара никто не пострадал. Причины ЧП сейчас устанавливают специалисты отдела дознания.

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