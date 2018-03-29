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28.03.2018 г. | 11:25Гости эфира: Суслина Светлана, Дорожкин Эдуард, Григорьев Александр
В Челябинске сегодня стартует VI Международный музыкальный фестиваль «Весенний beat»
29.03.2018 г. 08:39
Фестиваль «Весенний beat» начинается в четверг, 29 марта, с пресс-бала для журналистов.
Представители СМИ сразятся в командных интеллектуальных играх под музыку группы Юрия Богатенкова «Резиновый дедушка». 30 марта «Весенний beat» переместится в кинотеатр «Знамя», где в 22 часа начнется Ночь битловского кино. В субботу, 31 марта, в 16 часов во дворце пионеров и школьников им. Н. К. Крупской состоится «Весенняя beat-ва детских хоров».
5 апреля фестиваль впервые в своей практике соберет челябинских поэтов на поэтическом баттле «Весенние beat'ники».
Рене Мари. Фото: John-Abbott
6 и 7 апреля состоятся концерты в Кургане, Магнитогорске и Екатеринбурге, а 8 апреля фестиваль возвратится в Челябинск, где с 12 часов дня в институте искусств им. П.И. Чайковского дадут бесплатный мастер-класс американская джазовая певица, лауреат премии «Грэмми» Рене Мари и джазовое трио пианиста Алекса Нахимовского.
Della Mae. Фото: Scott Simontacchi
Гала-концерт форума запланирован на 8 апреля. Он пройдет в концертном зале имени Прокофьева. На гала-концерте выступят легенды российской сцены — группа «Ариэль», звезды американского джаза — певица Рене Мари и трио Алекса Нахимовского, зажигательная кантри-группа Della Mae из США, блюзмен Тимо Гросс из Германии, группа Эдуарда Риккера, Новый Художественный Ансамбль Льва Гутовского, биг-бэнд заслуженного артиста России Станислава Бережнова. Музыкальный марафон начнется в 18 часов. Билеты на него еще есть.
Станислав Бережнов. Фото: Сергей Кантор
Финальным днем фестиваля станет 9 апреля. В 11 часов в институте искусств им. П.И. Чайковского начнется бесплатный мастер-класс группы Della Mae. С 16 часов в Студии современного творчества VivArt состоится творческая встреча с немецким певцом и гитаристом Тимо Гроссом, обладателем престижной награды «The German Record Critics 'Award». А точку в программе фестиваля-2018 поставит джем-сейшн с участием группы Della Mae, Тимо Гросса и челябинских музыкантов, который начнется в буфете «Brothers» в 19 часов.
Ариэль. Фото: Ксения Преображенская
Подробности программы VI Международного музыкального фестиваля «Весенний beat» можно узнать на его официальном сайте: http://www.live-r-pool.ru/festival/448/
Эдуард Риккер. Фото: Михаил Шевелёв
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Челябинской области, Челябинской государственной филармонии, Гете-Института в Москве и Генерального Консульства США в Екатеринбурге.
Генеральный информационный партнер: радиостанция «Челябинское Эхо».
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