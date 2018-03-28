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28.03.2018 г. | 11:25Гости эфира: Суслина Светлана, Дорожкин Эдуард, Григорьев Александр
Сотни челябинцев приняли участие в траурном шествии в центре города в память о погибших в Кемерове
28.03.2018 г. 17:10
Фото с сайта www.kemerovo.ru
Несколько сотен жителей Челябинска пришли на Кировку, чтобы почтить память жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня».
Акция началась в среду, 28 марта, в 16:00. Горожане в тишине прошли по Кировке от кинотеатра «Знамя» до памятника учителю и ребенку, где возложили цветы и мягкие игрушки. Затем челябинцы выпустили в небо белые шары.
28 марта объявлено днем национального траура по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В результате пожара погибли 64 человека, включая 41 ребенка. Во вторник в Кемерове прошел многочасовой митинг. Участники требовали отправить в отставку главу региона Амана Тулеева.
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Фото с сайта www.kemerovo.ru
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