Сотни челябинцев приняли участие в траурном шествии в центре города в память о погибших в Кемерове

Фото с сайта www.kemerovo.ru

Несколько сотен жителей Челябинска пришли на Кировку, чтобы почтить память жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Акция началась в среду, 28 марта, в 16:00. Горожане в тишине прошли по Кировке от кинотеатра «Знамя» до памятника учителю и ребенку, где возложили цветы и мягкие игрушки. Затем челябинцы выпустили в небо белые шары.

28 марта объявлено днем национального траура по погибшим в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. В результате пожара погибли 64 человека, включая 41 ребенка. Во вторник в Кемерове прошел многочасовой митинг. Участники требовали отправить в отставку главу региона Амана Тулеева.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта www.kemerovo.ru

Все новости за 28.03.2018 г.»