Борис Дубровский попросил у минтранса России 1,5 млрд рублей на подготовку к саммиту ШОС

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор сообщил о необходимости дополнительного финансирования проектов, которые планируют реализовать к саммиту ШОС.

Глава региона выступил с докладом на итоговом заседании коллегии минтранса в Москве. По словам Бориса Дубровского, новый пассажирский терминал планируют ввести с опережением графика (в четвертом квартале 2019-го). Для этого необходимо ускорить сроки корректировки документации и перенести сроки федерального финансирования с 2020–2021-го на 2018–2019 годы.

«К саммитам необходимо оборудовать новые места стоянок, построить рулежную дорожку. Для реализации этих мероприятий потребуется дополнительное финансирование в объеме 1,5 млрд рублей в период 2018–2019 годов», — отметил Борис Дубровский.

Кроме того, губернатор сообщил о необходимости совершенствования транспортной инфраструктуры. Также глава региона предложил построить дорогу-дублер участка трассы М5 между Миассом, Златоустом и Саткой. Челябинская область рассматривает вариант создания платной автострады.

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Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 28.03.2018 г.»