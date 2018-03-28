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28.03.2018 г. | 11:25Гости эфира: Суслина Светлана, Дорожкин Эдуард, Григорьев Александр
После ТРК на пожарную безопасность в Челябинской области будут массово проверять спортивные комплексы и театры
28.03.2018 г. 17:03
В прокуратуре Челябинской области сообщили о грядущих проверках учреждений культуры и спорта.
В эфире «Челябинского эха» начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Челябинской области Светлана Суслина сказала, что проверки в театрах и в спорткомплексах начнут проводить после того, как закончатся инспекционные мероприятия в ТРК.
«По поручению Генеральной прокуратуры России мы со вчерашнего дня (27 марта) начали проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в крупных торгово-развлекательных комплексах. Срок нам определен до 16 апреля. Начали с ТРК. Затем перейдем к объектам культуры и спорта с массовым пребываниям людей», — рассказала Светлана Суслина.
Проверки в ТРК организованы после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли 64 человека, включая 41 ребенка. В Челябинске инспекционные мероприятия в ТРК в последний раз проводили в 2015 году. Тогда на всех 154 объектах сотрудники МЧС нашли нарушения. С 2016 года все торгово-развлекательные комплексы Южного Урала находятся на надзорных каникулах.
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Фото с сайта novostivolgograda.ru
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