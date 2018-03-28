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28.03.2018 г. | 11:25Гости эфира: Суслина Светлана, Дорожкин Эдуард, Григорьев Александр
В Челябинске суд на три месяца продлил арест подозреваемому в насилии над воспитанниками интерната
28.03.2018 г. 16:52
Фото с сайта 74.мвд.рф
Фигурант дела о секс-скандале в интернате под Челябинском проведет в СИЗО еще три месяца.
Калининский райсуд в закрытом режими продлил срок ареста подозреваемого до 2 июля. По версии следствия, 51-летний мужчина может быть причастен к 11 случаям изнасилования воспитанников детдома. Подозреваемый свою вину отрицает.
Уголовное дело было возбуждено в феврале. Тогда стало известно о том, что воспитанников Лазурненского интерната регулярно насиловал мужчина, которому разрешали встречаться с детьми в гостевом режиме.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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