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28.03.2018 г. | 11:25Гости эфира: Суслина Светлана, Дорожкин Эдуард, Григорьев Александр
У главы областного минстроя Виктора Тупикина появился новый заместитель
28.03.2018 г. 14:13
Фото с сайта zs74.ru
Губернатор Борис Дубровский назначил нового замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области.
Им стал Андрей Фалейчик, который ранее был начальником отдела капитального строительства. Постановление о назначении подписал Борис Дубровский во вторник, 27 марта. Документ размещен на сайте областного правительства.
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Фото с сайта zs74.ru
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