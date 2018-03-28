У главы областного минстроя Виктора Тупикина появился новый заместитель

Фото с сайта zs74.ru

Губернатор Борис Дубровский назначил нового замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Им стал Андрей Фалейчик, который ранее был начальником отдела капитального строительства. Постановление о назначении подписал Борис Дубровский во вторник, 27 марта. Документ размещен на сайте областного правительства.

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Фото с сайта zs74.ru

Все новости за 28.03.2018 г.»