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28.03.2018 г. | 11:25Гости эфира: Суслина Светлана, Дорожкин Эдуард, Григорьев Александр
Минэкологии купило вторую передвижную лабораторию для оценки качества воздуха в Челябинске
28.03.2018 г. 13:55
На приобретение и оснащение спецмашины газоаналитическим оборудованием ушло 19,5 млн рублей.
Деньги на лабораторию выделили из областного бюджета. По данным регионального министерства экологии, с помощью спецмашины будут проводить исследования на 36 компонентов, включая оксид углерода, сероводород, аммиак, формальдегид и другие вещества.
«Приобретение второй передвижной лаборатории позволит расширить охват наблюдениями за качеством воздуха в Челябинской области. Особое внимание планируется уделить мониторингу в ранние утренние и поздние вечерние часы, в эти периоды горожане наиболее часто обращаются с жалобами на качество воздуха», — сообщила исполняющая обязанности министра экологии региона Яна Куприкова.
Фото: Министерство экологии Челябинской области
Первая мобильная экологическая лаборатория появилась в Челябинской области в 2013 году. В январе 2018-го она прошла госаккредитацию.
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