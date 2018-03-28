В челябинских театрах в связи с трауром отменили развлекательные спектакли

Фото с сайта www.kemerovo.ru

В связи с общероссийским днем траура в среду, 28 марта, в театрах Челябинска не будут показывать постановки развлекательного характера.

В театре оперы и балета отменили показ спектакля «Мистер ИКС». Приобретенные билеты можно сдать в кассу или посетить по ним любые другие постановки, отметили в пресс-службе регионального минкульта.

Новый художественный театр отменил поездку в область с комедией «Прибайкальская кадриль». Зрители и артисты Молодежного театра, а также музыканты челябинской филармонии почтят память погибших в Кемерове минутой молчания.

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Фото с сайта www.kemerovo.ru

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