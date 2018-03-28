Борис Дубровский передал привет скептикам, которые не верили в выход «Трактора» в полуфинал Кубка Гагарина

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор поблагодарил «Трактор» за выход в финал Восточной конференции.

Его заявление опубликовано в телеграм-канале «Молнии Дубровского». «Передаю привет скептикам и благодарю хоккейную команду «Трактор» за выполнение поставленной задачи на сезон — выход в финал Восточной конференции», — отметил губернатор.

Хоккеисты «Трактора» вышли в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв во вторник, 27 марта, «Салават Юлаев» со счетом 2:1. В финале Восточной конференции челябинцы сыграют с казанским «Ак Барсом».

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Фото с сайта gubernator74.ru

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