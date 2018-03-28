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28.03.2018 г. | 11:25Гости эфира: Суслина Светлана, Дорожкин Эдуард, Григорьев Александр
Борис Дубровский передал привет скептикам, которые не верили в выход «Трактора» в полуфинал Кубка Гагарина
28.03.2018 г. 13:11
Фото с сайта gubernator74.ru
Губернатор поблагодарил «Трактор» за выход в финал Восточной конференции.
Его заявление опубликовано в телеграм-канале «Молнии Дубровского». «Передаю привет скептикам и благодарю хоккейную команду «Трактор» за выполнение поставленной задачи на сезон — выход в финал Восточной конференции», — отметил губернатор.
Хоккеисты «Трактора» вышли в полуфинал Кубка Гагарина, обыграв во вторник, 27 марта, «Салават Юлаев» со счетом 2:1. В финале Восточной конференции челябинцы сыграют с казанским «Ак Барсом».
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Фото с сайта gubernator74.ru
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