В Челябинской области каждый десятый работник ожидает понижения зарплаты в 2018 году

10% южноуральских работников отметили, что их руководство уже снизило расходы на оплату труда.

По данным HeadHunter, только 22% жителей Челябинской области ожидают роста зарплаты в 2018 году. В каждой четвертой компании изменений не планируется. 10% респондентов сообщили, что их начальники уже уменьшили расходы на оплату труда. Основная причина снижения — сложное положение компании. Из-за этого снизятся доходы почти половины опрошенных.

По мнению работников, чаще всего зарплаты повышают закупщикам, административному персоналу, представителям науки и образования и IT-специалистам, реже — специалистам сфер продаж, транспорта и строительства.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 28.03.2018 г.»