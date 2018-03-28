Челябинск
- -1 ... -3 C°
- -6 ... -8 C°
- 57.5598р. + 0.3851
- 71.3339р. + 0.0714
Персонально ваш
Разбор полетов
-
28.03.2018 г. | 11:25Гости эфира: Суслина Светлана, Дорожкин Эдуард, Григорьев Александр
В Челябинской области каждый десятый работник ожидает понижения зарплаты в 2018 году
28.03.2018 г. 13:07
10% южноуральских работников отметили, что их руководство уже снизило расходы на оплату труда.
По данным HeadHunter, только 22% жителей Челябинской области ожидают роста зарплаты в 2018 году. В каждой четвертой компании изменений не планируется. 10% респондентов сообщили, что их начальники уже уменьшили расходы на оплату труда. Основная причина снижения — сложное положение компании. Из-за этого снизятся доходы почти половины опрошенных.
По мнению работников, чаще всего зарплаты повышают закупщикам, административному персоналу, представителям науки и образования и IT-специалистам, реже — специалистам сфер продаж, транспорта и строительства.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Новости на эту тему
- 19.03.2018 г. Только 2% сотрудников компаний в Челябинской области получили повышение по службе в 2017 году
- 19.03.2018 г. В сотню лучших российских работодателей вошли две челябинские компании
- 15.03.2018 г. В Челябинской области до конца года количество безработных снизится до 22,5 тыс. человек
- 13.03.2018 г. Около 40% челябинцев работают не по специальности
- 01.03.2018 г. Нездоровая атмосфера в коллективе убивает желание челябинцев трудиться