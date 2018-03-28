Пожарную безопасность челябинских ТРК не проверяли три года

Фото с сайта 42.mchs.gov.ru

Проверок в торгово-развлекательных комплексах города не было с 2015 года.

С 2016-го все ТРК Челябинска и области находятся на надзорных каникулах. «В 2015 году после пожара в ТК «Адмирал» в Казани в Челябинской области были проверены 154 объекта, куда вошли все крупные ТРК, торговые предприятия. На всех были выявлены нарушения требований пожарной безопасности», — цитирует «АиФ-Челябинск» заместителя начальника управления МЧС по региону Эдуарда Дорожкина.

По его словам, были выявлены такие нарушения, как ненадлежащее состояние путей эвакуации, неработоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, а также системы автоматического пожаротушения. Были выданы предписания. Но из-за того, что МЧС с 2016 года — с момента введения надзорных каникул — не может проводить внеплановые проверки, пожнадзор вынужден был принять лишь уведомления от руководства комплексов о том, что нарушения устранены.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта 42.mchs.gov.ru

Все новости за 28.03.2018 г.»