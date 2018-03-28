«Мечел» подписал соглашение для проведения экологического аудита

Фото с сайта mechel.ru

В минэкономразвития Челябинской области напомнили, что аудит позволит снизить объемы выбросов.

Пока подпись на соглашении о взаимодействии с Росприроднадзором поставил только директор ПАО «Мечел» Олег Коржов. Теперь документ направят губернатору для дальнейшего подписания.

Вице-губернатор Сергей Сушков отметил, что в соглашении будут утверждены технические требования для проведения независимого аудита. Это приведет к общему снижению выбросов в атмосферу города и улучшению экологической обстановки, считают в правительстве области.



Кроме этого, уже поступил ряд заявок на аудит от других предприятий. Среди них Челябинский цинковый завод, Челябинский электрометаллургический комбинат.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта mechel.ru

Все новости за 28.03.2018 г.»