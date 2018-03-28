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28.03.2018 г. | 11:25Гости эфира: Суслина Светлана, Дорожкин Эдуард, Григорьев Александр
«Мечел» подписал соглашение для проведения экологического аудита
28.03.2018 г. 12:47
В минэкономразвития Челябинской области напомнили, что аудит позволит снизить объемы выбросов.
Пока подпись на соглашении о взаимодействии с Росприроднадзором поставил только директор ПАО «Мечел» Олег Коржов. Теперь документ направят губернатору для дальнейшего подписания.
Вице-губернатор Сергей Сушков отметил, что в соглашении будут утверждены технические требования для проведения независимого аудита. Это приведет к общему снижению выбросов в атмосферу города и улучшению экологической обстановки, считают в правительстве области.
Кроме этого, уже поступил ряд заявок на аудит от других предприятий. Среди них Челябинский цинковый завод, Челябинский электрометаллургический комбинат.
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Фото с сайта mechel.ru
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