Чемпионат мира по танцам перенесут в ДС «Юность» из-за выхода «Трактора» в полуфинал Кубка Гагарина

Фото с сайта pravmin74.ru

Чемпионат мира по танцевальному спорту будет проходить в ДС «Юность» с 6 по 8 апреля.

Изначально турнир планировали организовать в ледовой арене «Трактор». Решение о переносе приняли после того, как челябинские хоккеисты обыграли «Салават Юлаев» и вышли в финал Восточной конференции плей-офф КХЛ.

«Хочу извиниться перед любителями танцевального спорта. Календарь Кубка Гагарина в силу специфики турнира очень трудно просчитать заранее, нам искренне хотелось избежать накладок. Не получилось», — сообщил губернатор Борис Дубровский.

По его словам, оргкомитет сделает все возможное, чтобы качество проведения турнира не пострадало.

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Фото с сайта pravmin74.ru

Все новости за 28.03.2018 г.»