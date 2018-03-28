В Челябинской области младенец травмировал голову, уронив на себя телевизор

Фото с сайта novosti-saratova.ru

Годовалого ребенка придавило телевизором на базе отдыха под Кыштымом.

Инцидент произошел ночью в среду, 28 марта. На базе отдыха «Лесное поместье» младенец уронил на себя телевизор. Ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, пишет «Кыштымский рабочий».

Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта novosti-saratova.ru

Все новости за 28.03.2018 г.»