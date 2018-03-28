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28.03.2018 г. | 11:25Гости эфира: Суслина Светлана, Дорожкин Эдуард, Григорьев Александр
В Челябинской области младенец травмировал голову, уронив на себя телевизор
28.03.2018 г. 12:34
Фото с сайта novosti-saratova.ru
Годовалого ребенка придавило телевизором на базе отдыха под Кыштымом.
Инцидент произошел ночью в среду, 28 марта. На базе отдыха «Лесное поместье» младенец уронил на себя телевизор. Ребенка госпитализировали. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, пишет «Кыштымский рабочий».
Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.
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Фото с сайта novosti-saratova.ru
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