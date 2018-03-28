В микрорайоне «Чурилово Lake City» достроили еще два проблемных дома

Фото с сайта rechelstroy.ru

В Челябинске готовят к сдаче в эксплуатацию дома «Речелстроя» под номерами 3.13 и 3.24.

В апреле застройщик начнет передавать квартиры дольщикам. Дома достроила компания «Западный луч». «На сегодняшний день никаким образом так и не реализована схема договорных отношений между «Речелстроем» и «Западным лучом». И то решение о назначении генерального директора не помогло сдвинуть эту проблему с мертвой точки. Андрей Пязок никоим образом не ускоряет этот процесс», — сообщил замгубернатора Челябинской области Сергей Шаль.

Кроме того, продолжаются строительно-монтажные работы на многоэтажке под номеров 3.23. Этот дом планируют сдать во втором квартале 2018-го. Также до конца года ключи от квартир получат все оставшиеся дольщики «Гринфлайта», отметил директор компании Олег Лакницкий.

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Фото с сайта rechelstroy.ru

Все новости за 28.03.2018 г.»