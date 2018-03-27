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Челябинцы собрались бойкотировать торговые центры города
27.03.2018 г. 15:32
Жители города планируют на день отказаться от походов в торговые центры.
Акцию хотят провести в субботу, 31 марта. Призыв о бойкоте разместили в группе «Регион-74 | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». «Этой акцией мы напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни. Бойкотируйте ТЦ 31 марта в память о погибших людях в ТЦ «Зимняя вишня», — говорится в сообщении.
Кроме того, активисты требуют, чтобы владельцы городских торговых центров отчитались о пожарной безопасности перед жителями Челябинска, в том числе провели учебные эвакуации и показали свою готовность к ЧП.
Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла в воскресенье, 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека. 28 марта в России объявлено днем траура. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.
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Фото с сайта 42.mchs.gov.ru
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