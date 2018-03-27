Челябинцы собрались бойкотировать торговые центры города

Фото с сайта 42.mchs.gov.ru

Жители города планируют на день отказаться от походов в торговые центры.

Акцию хотят провести в субботу, 31 марта. Призыв о бойкоте разместили в группе «Регион-74 | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». «Этой акцией мы напомним владельцам ТЦ о ценности человеческой жизни. Бойкотируйте ТЦ 31 марта в память о погибших людях в ТЦ «Зимняя вишня», — говорится в сообщении.

Кроме того, активисты требуют, чтобы владельцы городских торговых центров отчитались о пожарной безопасности перед жителями Челябинска, в том числе провели учебные эвакуации и показали свою готовность к ЧП.

Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла в воскресенье, 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека. 28 марта в России объявлено днем траура. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

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Фото с сайта 42.mchs.gov.ru

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