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В Челябинской области автоледи получила сотрясение мозга после того, как ее толкнул инспектор ДПС
27.03.2018 г. 15:29
Фото с сайта mediakuzbass.ru
В отношении сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.
По версии следствия, 17 февраля 2018 года полицейский толкнул женщину, которую подозревал в нетрезвом вождении. В результате 33-летняя автоледи упала и ударилась головой об асфальт. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.
Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. В настоящее время идет сбор и закрепление доказательственной базы, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
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Фото с сайта mediakuzbass.ru
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