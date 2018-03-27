В Челябинской области автоледи получила сотрясение мозга после того, как ее толкнул инспектор ДПС

Фото с сайта mediakuzbass.ru

В отношении сотрудника ГИБДД возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

По версии следствия, 17 февраля 2018 года полицейский толкнул женщину, которую подозревал в нетрезвом вождении. В результате 33-летняя автоледи упала и ударилась головой об асфальт. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. В настоящее время идет сбор и закрепление доказательственной базы, сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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Фото с сайта mediakuzbass.ru

Все новости за 27.03.2018 г.»