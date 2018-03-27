Челябинские родители тратят на кружки и секции для детей пятую часть семейного бюджета

На дополнительное образование детей у челябинцев уходит до 21% доходов.

Средний чек составляет от 5 до 10 тыс. рублей. Именно столько большинство родителей Челябинска тратят на дополнительное образование детей, сообщили в пресс-службе школы «Летово».

Четверть горожан платят за кружки от 10 до 15 тыс. рублей в месяц. Чаще всего российские школьники занимаются в спортивных секциях (54%) или изучают английский язык и математику (52%). Кроме того, популярностью среди детей пользуются музыкальные (19%), художественные (17,5%) и танцевальные школы (17%), а также рисование.

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Все новости за 27.03.2018 г.»