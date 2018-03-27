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Южноуральца оштрафовали на 500 тыс. рублей за продажу поддельного алкоголя на 2,3 млн рублей
27.03.2018 г. 15:22
Фото с сайта 74.мвд.рф
Суд вынес приговор по делу о покупке и продаже контрафактного алкоголя на сумму свыше 2,3 млн рублей.
Виновным признали 45-летнего жителя Октябрьского района. Суд установил, что многодетный отец в течение двух лет регулярно покупал оптом алкоголь в Казахстане. Затем привозил спиртное в Челябинскую область и продавал.
Во время обысков в доме мужчины правоохранители обнаружили около 10 тыс. бутылок немаркированного алкоголя на сумму свыше 2,3 млн рублей. Суд оштрафовал южноуральца на 500 тыс. рублей. Изъятый алкоголь в ближайшее время уничтожат, сообщили в пресс-центре областной прокуратуры.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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