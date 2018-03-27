В Магнитогорске рабочий погиб при падении с высоты

Фото с сайта sledcom.ru

В Магнитогорске проводится проверка по факту смерти мужчины на производстве.

Тело рабочего обнаружили днем в понедельник, 26 марта, на территории одного из цехов ММК. По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы при падении с высоты. Известно, что погибший был мастером цеха. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.

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Фото с сайта sledcom.ru

Все новости за 27.03.2018 г.»