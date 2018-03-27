Пожароопасный сезон в лесах Челябинской области начнется с середины апреля

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Областное правительство подписало распоряжение о начале с 15 апреля пожароопасного сезона на Южном Урале.

Такое решение было принято в связи со сходом снежного покрова на отдельных территориях и повышением пожарной опасности в лесах. В прошлом году сезон начался 10 апреля и завершился 27 октября. За это время в южноуральских лесах произошло 420 пожаров на площади более 3 тыс. гектаров.

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Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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