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Пожароопасный сезон в лесах Челябинской области начнется с середины апреля
27.03.2018 г. 15:19
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
Областное правительство подписало распоряжение о начале с 15 апреля пожароопасного сезона на Южном Урале.
Такое решение было принято в связи со сходом снежного покрова на отдельных территориях и повышением пожарной опасности в лесах. В прошлом году сезон начался 10 апреля и завершился 27 октября. За это время в южноуральских лесах произошло 420 пожаров на площади более 3 тыс. гектаров.
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Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
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