Челябинские следователи проверяют информацию о 6-летней девочке, которая выпала из маршрутки

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Челябинске проводится проверка по информации СМИ о девочке, выпавшей из маршрутки.

Инцидент произошел в субботу, 24 марта, на улице Молодогвардейцев. Ребенок выпал на дорогу из задней двери маршрутки №58, которая открылась во время движения. В результате девочка получила ушибы.

По данному факту следователи проводят проверки. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.

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Фото с сайта 74.мвд.рф

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