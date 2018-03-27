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Челябинские следователи проверяют информацию о 6-летней девочке, которая выпала из маршрутки
27.03.2018 г. 15:17
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Челябинске проводится проверка по информации СМИ о девочке, выпавшей из маршрутки.
Инцидент произошел в субботу, 24 марта, на улице Молодогвардейцев. Ребенок выпал на дорогу из задней двери маршрутки №58, которая открылась во время движения. В результате девочка получила ушибы.
По данному факту следователи проводят проверки. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области.
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Фото с сайта 74.мвд.рф
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