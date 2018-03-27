Два участка трассы М5 на Южном Урале расширят до четырех полос

Фото с сайта rosavtodor.ru

Трассу М5 расширят до четырех полос на участках от границы с Башкирией до Аши и в районе Сатки.

Об этом в интервью «Губернии» рассказал начальник управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Александр Лебедев. По его словам, трассу М5 от границы области с Башкирией до Аши и в районе Сатки планируют расширить до четырех полос. Кроме того, на этих участках хотят построить новые мосты, путепроводы, эстакады и развязки.

«Тогда появятся и комфорт, и безопасность. Естественно, это потребует колоссальных вложений и усилий. Но мы не собираемся сидеть и ждать, когда за нас кто-то это сделает», — заявил Александр Лебедев.

Разработку проектов планируют закончить в 2018-2019 годах. В эксплуатацию новые участки введут не раньше 2025-го.

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Фото с сайта rosavtodor.ru

Все новости за 27.03.2018 г.»