В Челябинске в связи с кемеровской трагедией отменили фестиваль КВН «НА БИС!»

Фото с сайта www.kemerovo.ru

Уральская лига КВН объявила об отмене фестиваля «НА БИС!», который должен был пройти во вторник, 27 марта.

Мероприятие перенесут на другую дату в связи с трагическими событиями в Кемерове. Об этом сообщили в группе «Центральная УРАльская Лига КВН» в соцсети «ВКонтакте». Организаторы рассчитывают на понимание зрителей. О новой дате фестиваля сообщат позже.

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Фото с сайта www.kemerovo.ru

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