Челябинск
- 0 ... -2 C°
- -3 ... -5 C°
- 57.1747р. + 0.1708
- 71.2625р. + 0.6917
Персонально ваш
Разбор полетов
В Челябинске в связи с кемеровской трагедией отменили фестиваль КВН «НА БИС!»
27.03.2018 г. 14:34
Фото с сайта www.kemerovo.ru
Уральская лига КВН объявила об отмене фестиваля «НА БИС!», который должен был пройти во вторник, 27 марта.
Мероприятие перенесут на другую дату в связи с трагическими событиями в Кемерове. Об этом сообщили в группе «Центральная УРАльская Лига КВН» в соцсети «ВКонтакте». Организаторы рассчитывают на понимание зрителей. О новой дате фестиваля сообщат позже.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта www.kemerovo.ru
Новости на эту тему
- 27.03.2018 г. Челябинцы собрались бойкотировать торговые центры города
- 27.03.2018 г. В России 28 марта объявлено днем траура
- 27.03.2018 г. Прокуратура области начала проверять пожарную безопасность в челябинских ТРК
- 27.03.2018 г. В Челябинске пройдет шествие в память о погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
- 26.03.2018 г. Губернатор поручил провести детальные противопожарные проверки в ТРК в Челябинской области