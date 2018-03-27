В Челябинске маршрутка насмерть сбила 21-летнюю девушку

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Тракторозаводском районе маршрутное такси насмерть сбило девушку, которая переходила дорогу по «зебре».

ДТП произошло днем во вторник, 27 марта, на улице Хохрякова. Рядом с домом №10 водитель маршрутного ПАЗа сбил девушку на пешеходном переходе. В результате она получила несовместимые с жизнью травмы. В настоящее время полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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