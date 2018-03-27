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В России 28 марта объявлено днем траура
27.03.2018 г. 13:48
Фото с сайта www.mchs.gov.ru
Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерове.
Документ опубликован на сайте Кремля. «В день траура на всей территории страны приспустить Государственные флаги Российской Федерации, предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура», — говорится в тексте указа.
Трехдневный траур по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» объявлен в Кемеровской области.
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Фото с сайта www.mchs.gov.ru
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