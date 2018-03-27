На региональном форуме SMM Ural 2018 уральских предпринимателей научат зарабатывать через социальные сети

Топ-менеджеры и руководители «ВКонтакте», Mail.ru Group, Yota, «Логомашина», AdIndex, Nectarin, HiConversion, SMMplanner и представители других компаний выступят на Уральском форуме по маркетингу в социальных сетях SMM Ural 2018, который пройдет 12-13 апреля в отеле Radisson BLU в Челябинске.

Программа первого дня включает в себя не только одиночные выступления спикеров, но и интерактивный формат «public talk», в котором поучаствуют гости форума – вместе с коллегами из крупных компаний уральские специалисты обсудят состояние рынка digital-рекламы и актуальные тренды в социальных сетях.

«Ситуация на рынке интернет-рекламы меняется очень быстро, поэтому подобные форумы позволяют местному бизнесу всегда оставаться в курсе происходящих изменений в сфере digital, – комментирует Андрей Иванов, управляющий партнер агентства SMMashing Media, организатор форума. – По традиции на форум мы пригласили профессионалов, которые задают основные тренды в социальных сетях и всегда находятся в самом авангарде – это представители самих соцсетей, профильных сервисов и рекламных агентств, сталкивающихся с реалиями интернет-среды каждый день».

Так, Пeтр Гордеев, руководитель направления по работе с агентствами «ВКонтакте», расскажет о развитии бизнес-инструментов платформы социальной сети, а Вячеслав Прохоров, специалист-эксперт myTarget (Mail.ru Group), о том, как эффективно использовать канал «Одноклассников» и ресурсы Mail.ru в рекламе.

Основная программа поделена на две секции: «Содержание» и «Продвижение». Участники смогут свободно перемещаться между залами, чтобы выбрать для себя наиболее интересную тему и спикера. Подробности доступны на сайте smmural.ru.

Кроме насыщенной образовательной части, организаторы побеспокоились о развлекательной программе: с самого утра гостей форума ждет завтрак к кругу коллег, а во время кофе-брейка участники мероприятия смогут сделать эффектное 3d-фото, познакомиться с симпатичными Белкой и Стрелкой, изучить выставку мемов, а также провести время в лайндж-зоне с интерактивными зонами.

В этом году особое внимание будет уделено вечерней программе – после окончания официальной части гостей ждет фуршет и развлекательное ток-шоу с участием спикеров.

Для тех, кто хочет не только в теории, но и на практике изучить новые инструменты smm-продвижения, организаторы подготовили три воркшопа, посвященные таргетированной рекламе, контент-менеджменту и программированию.

Всего организаторы ожидают около 450 участников из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и Кургана. Приобрести билеты на форум и ознакомиться с деталями программы можно на сайте smmural.ru.

Организатором форума выступает челябинское профильное SMM-агентство SMMashing Media. На протяжении последних лет сотрудники агентства осуществляют поддержку международных и российских спортивных соревнований, проходящих в Челябинске, а также крупных федеральных брендов. Среди клиентов первого профильного челябинского SMM-агентства – мобильный оператор Tele2, Додо Пицца, медицинский препарат «Полисорб», обувная фирма «Юничел», цветочная компания Megaflowers, горнолыжный курорт «Солнечная долина» и многие другие.

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Фотографии предоставлены организаторами форума

Все новости за 27.03.2018 г.»