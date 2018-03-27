- 0 ... -2 C°
- -3 ... -5 C°
- 57.1747р. + 0.1708
- 71.2625р. + 0.6917
Из-за траура в Кемеровской области матч «Трактор» — «Салават Юлаев» пройдет без маскотов и групп поддержки
27.03.2018 г. 13:11
На матче «Трактора» с «Салаватом Юлаевым» в Уфе не будет развлекательной программы в связи с трехдневным трауром в Кемеровской области.
Утром сегодня, 27 марта, сотрудники челябинского клуба сообщили, что на «Уфа-Арену» не пустили талисман клуба и группу поддержки. «Салават Юлаев» почему-то решил не пускать нашего талисмана на «Уфа-Арену», хотя лига талисманов гостевой команды на арене никак не регламентирует», — пишут представители «Трактора» на официальной странице клуба в Twitter.
Позже сотрудники клуба «Салават Юлаев» объяснили данное решение. На официальном сайте команды говорится о том, что матч с «Трактором» пройдет без групп поддержки, музыкальных пауз, шоу-программ и маскотов в связи с трехдневным трауром в Кемеровской области. Кроме того, игра начнется с минуты молчания в память о погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Матч пройдет во вторник, 27 марта.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
Фото с сайта hcsalavat.ru
- 26.03.2018 г. Чемпионат мира по танцам пройдет в ДС «Юность» в случае выхода «Трактора» в полуфинал Кубка Гагарина
- 22.03.2018 г. «Трактор» первым в КХЛ отправит свой талисман на орбиту
- 20.03.2018 г. Южноуральцам предлагают сфотографироваться в маске и выиграть билет на хоккей
- 12.03.2018 г. Борис Дубровский пожелал «Трактору» показать фирменный хоккей в полуфинале Восточной конференции Кубка Гагарина
- 02.03.2018 г. Хоккеисты «Трактора» завершили чемпионат КХЛ разгромной победой над «Сибирью»