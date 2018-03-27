Из-за траура в Кемеровской области матч «Трактор» — «Салават Юлаев» пройдет без маскотов и групп поддержки

Фото с сайта hcsalavat.ru

На матче «Трактора» с «Салаватом Юлаевым» в Уфе не будет развлекательной программы в связи с трехдневным трауром в Кемеровской области.

Утром сегодня, 27 марта, сотрудники челябинского клуба сообщили, что на «Уфа-Арену» не пустили талисман клуба и группу поддержки. «Салават Юлаев» почему-то решил не пускать нашего талисмана на «Уфа-Арену», хотя лига талисманов гостевой команды на арене никак не регламентирует», — пишут представители «Трактора» на официальной странице клуба в Twitter.

Позже сотрудники клуба «Салават Юлаев» объяснили данное решение. На официальном сайте команды говорится о том, что матч с «Трактором» пройдет без групп поддержки, музыкальных пауз, шоу-программ и маскотов в связи с трехдневным трауром в Кемеровской области. Кроме того, игра начнется с минуты молчания в память о погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Матч пройдет во вторник, 27 марта.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Фото с сайта hcsalavat.ru

Все новости за 27.03.2018 г.»