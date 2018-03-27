В мусорном баке на ЧМЗ нашли тело новорожденного ребенка

Фото с сайта kaspyinfo.ru

Следователи считают, что найденную в мусорном контейнере девочку убила ее мать.

Тело младенца нашли утром в субботу, 24 марта, в мусорном контейнере рядом с одним из домов на Шоссе Металлургов. В настоящее время устанавливают обстоятельства происшествия, причины смерти ребенка и личность матери, сообщили в следственном управлении СК по Челябинской области. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка.

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Фото с сайта kaspyinfo.ru

Все новости за 27.03.2018 г.»