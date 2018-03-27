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Южноуральцы стали реже умирать от сердечно-сосудистых болезней
27.03.2018 г. 12:54
В Челябинской области за год снизилась смертность от болезней системы кровообращения.
В 2017 году на Южном Урале от сердечно-сосудистых патологий умерло на 1 тыс. 733 человека меньше, чем в 2016-м. «Снижение смертности от болезней системы кровообращения можно назвать рекордным», — отметила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.
Кроме того, в регионе снизилась смертность от болезней органов дыхания, пищеварения и внешних причин. В целом смертность в Челябинской области также снизилась. В 2017 году регион потерял на 2 тыс. человек меньше, чем в 2016-м, сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.
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Фото с сайта novosti-saratova.ru
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