Южноуральцы стали реже умирать от сердечно-сосудистых болезней

Фото с сайта novosti-saratova.ru

В Челябинской области за год снизилась смертность от болезней системы кровообращения.

В 2017 году на Южном Урале от сердечно-сосудистых патологий умерло на 1 тыс. 733 человека меньше, чем в 2016-м. «Снижение смертности от болезней системы кровообращения можно назвать рекордным», — отметила заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.

Кроме того, в регионе снизилась смертность от болезней органов дыхания, пищеварения и внешних причин. В целом смертность в Челябинской области также снизилась. В 2017 году регион потерял на 2 тыс. человек меньше, чем в 2016-м, сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

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Фото с сайта novosti-saratova.ru

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