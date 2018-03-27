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Жители Челябинска смогут добраться до Астаны за полтора часа
27.03.2018 г. 12:53
В челябинском аэропорту открыли рейсы в столицу Казахстана.
Рейсы будут выполнять сразу две авиакомпании. Самолеты «Ямала» станут отправляться в Астану с 21 апреля один раз в неделю по субботам. На этом же направлении открыта продажа билетов на рейсы авиакомпании SCAT. Рейсы будут выполнять с 1 июня по 26 октября по вторникам и пятницам. Минимальная стоимость билета — 8 тыс. 314 рублей.
Полетная программа челябинского аэропорта обновилась в связи с переходом на весенне-летнее расписание. С 25 марта увеличилось количество вылетов и направлений по России. В апреле самолеты начнут чаще отправляться в Санкт-Петербург. Рейсы в Турцию стартуют с 4 апреля, в Грецию и Кипр — с 25 мая, сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта.
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Фото с сайта onf.ru
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