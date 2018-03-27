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В Челябинской области включат тревожные сирены
27.03.2018 г. 12:07
На Южном Урале в среду, 28 марта, проведут проверку системы оповещения населения.
Сирены зазвучат в 12:45. Южноуральцы услышат характерный сигнал «Внимание всем!». Электросирены будут звучать прерывисто.
Такие проверки проводятся ежегодно. Обычно сигнал используют для оповещения населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы, при угрозе стихийного бедствия, военных действий. Сирены и громкоговорители установлены на крышах зданий или на территории предприятий. Услышав сигнал, жители области должны немедленно включить радио или телевизор и прослушать информационное сообщение.
Кроме того, в среду в 13:40 пройдет проверка комплексной системы экстренного оповещения в 308 населенных пунктах области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
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Фото с сайта gtrk-saratov.ru
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