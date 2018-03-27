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Контролировать строительство нового аэропорта в Челябинске попросят министра транспорта России
27.03.2018 г. 11:54
Борис Дубровский планирует обратиться к Максиму Соколову с просьбой лично курировать реализацию проекта по строительству аэровокзала.
С таким предложением губернатор выступит в среду, 28 марта, на заседании коллегии минтранса. На совещании речь пойдет о реализации совместных проектов ведомства и Челябинской области, в том числе о подписании концессионного соглашения по высокоскоростной магистрали и подготовке аэропортовой инфраструктуры к саммитам ШОС и БРИКС.
«Решение о том, что ВСМ важна и нужна государству, принято», — отметил замгубернатора Руслан Гаттаров. До 30 сентября необходимо определить, с каким привлечением федеральных средств будут строить магистраль, какую часть должны внести частные инвесторы, какой ожидаемый доход будет приносить эта дорога.
Проект предполагает создание более 200 км железнодорожных путей, а также четырех станций и вокзалов. Завершить строительство магистрали планируют в 2024 году. Поезда смогут разгоняться до 300 км/ч и преодолевать расстояние между Екатеринбургом и Челябинском за 1 час 10 минут.
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Фото с сайта cekport.ru
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