Прокуратура области начала проверять пожарную безопасность в челябинских ТРК

Фото с сайта novostivolgograda.ru

Инспекционные мероприятия организованы по поручению Генеральной прокуратуры.

Проверки проходят во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры. Вместе с прокурорами там работают сотрудники МЧС. Особое внимание они уделяют системам сигнализации и пожаротушения.

«В случае выявления нарушений закона будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования и обеспечено их реальное устранение», — говорится в сообщении пресс-центра прокуратуры Челябинской области.

Проверки проводятся после трагических событий в Кемерове. В воскресенье, 25 марта, там произошел пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Погибли 64 человека, среди них более 40 — дети. Жители Кемерова и пользователи в соцсетях не верят официальным данным и заявляют, что жертв трагедии в разы больше. Сегодня, 27 марта, в город прибыл президент Владимир Путин. Он пообещал, что все виновные в пожаре будут наказаны.

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Фото с сайта novostivolgograda.ru

Все новости за 27.03.2018 г.»