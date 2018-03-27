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Многометровая труба вылетела из фуры и упала на легковушку в Ленинском районе
27.03.2018 г. 11:22
В Челябинске из-за ДТП на Копейском шоссе образовалась гигантская пробка.
Авария произошла во вторник, 27 марта, на пересечении Копейского шоссе с улицей Трубников. Очевидцы сообщают, что из большегруза на автомобиль Chevrolet Lanos вылетела незакрепленная труба. Она повредила стекла и крышу легковушки. О том, сколько человек было в иномарке, не сообщается.
«Ужас какой, я думала их только сзади бояться надо», — говорят очевидцы аварии. Судя по фото, размещенным в группе «Регион-74 | Челябинск» в соцсети «ВКонтакте», фура двигалась позади легковушки, и труба перелетела через кабину большегруза и оказалась на крыше Chevrolet.
Фото: Регион-74 | Челябинск / vk.com
Из-за ДТП на Копейском шоссе образовалась огромная пробка. Скорость движения транспорта там не превышает 7 км/ч.
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