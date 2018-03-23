Замруководителя Ростехнадзора одобрил проект рекультивации Коркинского разреза

Фото с сайта pravmin74.ru

Замглавы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Рыбас в ходе визита в Челябинскую область оценил проект ликвидации разреза.

РМК предлагает засыпать карьер специальным закладочным материалом на основе хвостов обогатительной фабрики строящегося Томинского ГОКа.

«Очень важно то, что нашли такое решение техническое, которое позволяет, с одной стороны, развивать новые мощности, а с другой - отдавать наш долг природе», — отметил Александр Рыбас.

Чиновник прибыл в Челябинск в с рабочим визитом в пятницу, 23 марта. Он посетил не только Коркинский разрез, но также ЧТПЗ и Челябинский компрессорный завод.

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Фото с сайта pravmin74.ru

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