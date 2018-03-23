В Челябинской области из спячки вышли сурки

Фото: В.П. Зарицкий / oopt174.ru

В этом году сурки стали вылезать из своих нор после зимней спячки на день раньше, чем в 2017-м.

Первых грызунов заметили 18 марта. По словам сотрудников ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», сейчас у животных начнется непростой период. Это связано с тем, что за зиму жировые запасы у сурков истощились, а растений пока нет.

Также в Челябинскую область прилетели первые грачи. Это произошло 18 марта, на неделю позже, чем обычно.

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Фото: В.П. Зарицкий / oopt174.ru

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