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В Челябинской области из спячки вышли сурки
23.03.2018 г. 16:21
Фото: В.П. Зарицкий / oopt174.ru
В этом году сурки стали вылезать из своих нор после зимней спячки на день раньше, чем в 2017-м.
Первых грызунов заметили 18 марта. По словам сотрудников ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», сейчас у животных начнется непростой период. Это связано с тем, что за зиму жировые запасы у сурков истощились, а растений пока нет.
Также в Челябинскую область прилетели первые грачи. Это произошло 18 марта, на неделю позже, чем обычно.
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Фото: В.П. Зарицкий / oopt174.ru
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