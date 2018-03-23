Четыре района Челябинска определились со скверами, которые будут реконструировать

Источник: www.centradm.ru

В Челябинске определили площадки, которые будут благоустроены по итогам голосования, которое проходило 18 марта параллельно с выборами президента.

В Центральном районе большинство жителей проголосовали за создание детского парка на Алом поле. Там приведут в порядок тропинки, ликвидируют бетонный бассейн. Также планируется построить музей в виде полусферы.

В Курчатовском районе победил парк «Северо-Западный». На этой территории оборудуют систему освещения, проложат тропинки и велодорожки, поставят летнюю сцену.

В Калининском районе население проголосовало за парк «Никольская роща». Его территорию очистят. Также там заасфальтируют широкую прогулочную зону, сделают каток и хоккейный корт.

Жители Металлургического района посчитали, что важнее всего привести в порядок сквер по улице Богдана Хмельницкого. Там, помимо новых дорожек и арт-объектов, появятся экзотические растительные культуры. Есть идея поставить в этом сквере музыкальный фонтан.

Данные объекты будут реконструированы до конца 2018 года.

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Источник: www.centradm.ru

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