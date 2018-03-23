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В Челябинске в 2018 году отремонтируют более 20 дорог на 700 млн рублей
23.03.2018 г. 14:49
Фото с сайта pravmin74.ru
Рабочая группа общественного контроля за выполнением федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» провела обследование 21 участка, планируемого к ремонту в этом сезоне.
Общественники насчитали на них более 2,5 тыс. колодцев, из которых свыше 200 нуждаются в реконструкции. В этом году работы дорожников и коммунальных служб планируют синхронизировать, пишет пресс-служба администрации.
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Южный Урал получит в 2018 году 2 млрд рублей. 700 млн из этой суммы уйдет на реконструкцию дорог Челябинска.
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Фото с сайта pravmin74.ru
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