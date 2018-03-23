В Челябинске при закладке наркотиков задержали двух школьников

На ЧМЗ полицейские задержали подростков, которые прятали закладки с наркотиками.

Это произошло во вторник, 20 марта, вечером около дома на улице Кавказской, 33, пишет Znak.com. При задержании у двух 17-летних школьников изъяли более трех грамм синтетического наркотика. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков.

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