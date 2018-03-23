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Прокуратура требует от главы Челябинска найти деньги на расселение ветхого жилья
23.03.2018 г. 13:53
Городская прокуратура внесла Евгению Тефтелеву представление с требованием решить вопрос об увеличении финансирования переселения граждан из аварийного жилья.
Ранее была организована проверка по факту обрушения конструкций в ветхом доме на Копейском шоссе. Прокуроры установили, что здание признали аварийным в 2015-м, а в 2016 году жильцов должны были расселить. Однако из-за отсутствия денег это не было сделано. Кроме того, прокуроры установили, что для переселения челябинцев из ветхого жилья со сроками расселения 2014-2018 гг. необходимо более 470 млн рублей.
Согласно муниципальной программе на 2017-2019 годы, на выплаты собственникам аварийных домов предусмотрено всего 65 млн рублей. В этом году администрация планирует приобрести 58 квартир для переселения нуждающихся горожан. Прокуратура требует от главы города увеличить финансирование программ по расселению и приобрести 123 жилых помещения для челябинцев, проживающих в аварийном фонде.
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Фото с сайта cheladmin.ru
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